Massa celebra volta ao Q3 e 8º lugar no grid do Canadá; Nasr ganha duas posicões

"Foi uma sessão classificatória muito competitiva, o que significou que brigamos com todas as equipes por uma lacuna muito pequena. Com o carro que tive hoje, eu fiz um ótimo trabalho e estou muito feliz com minha volta", comentou Massa.

O piloto da Williams sofreu um acidente durante os treinos de sexta-feira, que avariou a traseira de seu carro. Neste sábado, Massa foi 0s09 mais lento que seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas.

"Se eu tivesse um carro similar ao do Valtteri, eu teria feito um trabalho ainda melhor. Então estou feliz com minha volta e com meu resultado na classificação, considerando meu acidente de ontem (sexta-feira)", finalizou Massa.

NASR GANHA DUAS POSIÇÕES - Embora tenha terminado o treino classificatório na 20.ª colocação, Felipe Nasr, da Sauber, vai largar do 18.º lugar do grid por conta das punições impostas ao seu companheiro Marcus Ericsson e a Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso. O brasileiro afirmou que teve problemas com os pneus nos treinos deste sábado.

Ericsson perdeu três posições por ter causado um acidente justamente com Nasr no GP de Mônaco, enquanto Carlos Sainz Jr foi punido com cinco lugares no grid de largada por ter decidido trocar o câmbio do carro.

"Foi um qualifying muito complicado. Em geral, eu tive muito trabalho com a aderência, mesmo se comparado com o terceiro treino livre. Eu não consegui fazer o carro ir bem no classificatório. Acho que saímos muito tarde comparado aos outros, no final eu não consegui melhorar a segunda volta com pneus frescos, porque choveu", lamentou.

"Mas para a corrida, eu espero que o clima influencia bastante. Temos de esperar por amanhã e ver quais oportunidades podem surgir para nós", acrescentou o piloto brasileiro.

Confira como ficou o grid atualizado do GP do Canadá:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s812

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min12s874

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min12s990

4º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min13s166

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min13s414

6º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min13s579

7º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min13s670

8º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min13s769

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min13s952

10º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min14s338

---------------------------------------------------

11º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min14s317

12º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min14s437

13º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), 1min14s571

14º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min14s803

15º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min15s459

16º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min14s457 (perdeu três posições)

17º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), 1min15s599

18º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min16s663

19º - Rio Haryanto (IND/Manor), 1min17s052

20º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min21s956 (perdeu cinco posições)

21º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min15s635 (perdeu três posições)

22º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), 1min16s901 (larga dos boxes)