Massa comemora o 5º lugar e Nasr vibra ao passar para o Q2

Os brasileiros tiveram um bom desempenho neste sábado no treino classificatório para o GP da Europa, que pela primeira vez acontecerá nas ruas de Baku, no Azerbaijão. Felipe Massa, da Williams, largará na quinta colocação, enquanto que Felipe Nasr sairá em 16º.

Inicialmente, Massa cravou o sexto melhor tempo, mas ganhou uma posição por causa da punição ao mexicano Sergio Pérez. O piloto da Force India foi o principal destaque do classificatório ao ficar na segunda colocação. No entanto, perdeu cinco posições em razão da troca de câmbio pelo acidente sofrido no último treino livre. Largará em sétimo.

O brasileiro da Williams comemorou o resultado - ficou três posições à frente de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, o oitavo. "Foi muito melhor do que eu esperava. Estive lutando com o carro durante todo o final de semana. No classificatório, consegui melhorar a maneira como estava dirigindo e também melhorar o desempenho do carro ao mesmo tempo", comentou.

Massa ainda acredita que pode evoluir durante a corrida, que tem largada prevista para as 10 horas (horário de Brasília) deste domingo. "Ainda não estou 100% satisfeito com o balanço do carro e cometi um pequeno erro na última curva. Por isso acho que posso ficar mais rápido. Espero fazer uma boa prova amanhã nesse circuito que deve ser um dos mais difíceis de terminar", finalizou.

Nasr também superou seu companheiro de equipe, além de conseguir o feito de levar a Sauber para o Q2. Tudo deu certo para o brasileiro, que se classificou em 16º, enquanto que o sueco Marcus Ericsson foi apenas o 20º.

"Antes de mais nada, gostaria de agradecer todos da equipe. Demos o nosso melhor hoje. No classificatório, planejamos superar a Renault e a Manor, que já era um bom sinal. Senti que levei o carro ao limite. Temos que comemorar ter avançado para o Q2. Ainda está longe de onde a gente almeja chegar, mas demos um passo adiante. Vamos continuar lutando amanhã na corrida", comemorou.