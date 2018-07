Massa culpa bandeira amarela por desempenho ruim no treino em Cingapura

O treino classificatório deste sábado para o GP de Cingapura, que acontece no domingo, não foi bom para os brasileiros da Fórmula 1. Felipe Massa, da Williams, não conseguiu dar o seu melhor no Q2, por conta de uma bandeira amarela dupla, e indicou que Sergio Pérez não teria reduzido o ritmo. O piloto da Force India, mais tarde, acabou punido com a perda de oito posições no grid e o brasileiro subiu do 12.º para o 11.º lugar na largada.

"Não foi um ótimo classificatório pra mim no final. Eu estava melhorando na minha volta final, mas não pude terminar porque tive de reduzir o ritmo com as bandeiras amarelas. Talvez outros carros não tenham reduzido e é preciso investigar", comentou o brasileiro antes do anúncio da punição.

Nos momentos finais do Q2, o francês Romain Grosjean acertou o muro e os fiscais de prova acionaram uma dupla bandeira amarela, fazendo com que Massa e outros pilotos reduzissem a velocidade. Pérez, no entanto, manteve o ritmo forte e conquistou uma vaga no Q3.

"Mas precisamos olhar para a frente, pois a corrida é amanhã e nós precisamos estar prontos para qualquer coisa aqui em Cingapura", acrescentou Massa, que já anunciou que irá se aposentar da Fórmula 1 ao final da atual temporada.

NASR LAMENTA PERDA DE DESEMPENHO - Felipe Nasr ficou com o 18.º melhor tempo no treino classificatório e acabou beneficiado com uma posição após a punição a Pérez. O brasileiro lamentou a queda no rendimento da sua Sauber após os treinos livres de sexta-feira.

"Foi um treino qualificatório muito decepcionante para mim. Eu foi surpreendido pela queda de performance no classificatório, bem quando estava confortável no carro durante os treinos livres. Nós fomos na direção certa do equilíbrio do carro. Então, no qualificatório, eu sofri com a aderência traseira na minha primeira volta rápida. No segundo jogo de pneus, eu senti que eles não estavam na faixa ideal de temperatura", comentou

O traçado de Marina Bay é um dos mais difíceis de se ultrapassar na temporada e as corridas quase sempre são marcadas pela presença dos safety-cars e duração próxima ao limite das duas horas de prova. Assim como Massa, Nasr confia neste cenário para surpreender. "Tudo pode acontecer aqui em Cingapura, então vou continuar brigando", prometeu.