Massa culpa problema com pneus por desempenho ruim na sexta-feira em Baku Ao contrário do seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, Felipe Massa teve uma sexta-feira complicada em Baku, nos primeiros treinos livres para o GP da Europa. O brasileiro ficou em oitavo e 16º lugar nas atividades e responsabilizou os problemas com os pneus pelo desempenho ruim, bem diferente do apresentado por Bottas, que com uma terceira e uma quarta posição, deu esperanças de que a Williams possa ser a segunda força da primeira prova da Fórmula 1 no Azerbaijão.