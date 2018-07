Massa e Nasr lamentam corrida 'decepcionante' no GP do Canadá

O GP do Canadá de Fórmula 1, disputado neste domingo, foi uma prova para os brasileiros esquecerem. Felipe Massa, da Williams, abandonou a corrida por conta de problemas mecânicos e Felipe Nasr, da Sauber, rodou após ser tocado e não conseguiu se recuperar. Após a corrida, uma palavra uniu o discurso dos dois: "Decepção".

"É claro que estou muito decepcionado em não terminar a corrida com um problema mecânico que tivemos. Era uma corrida na qual nós deveríamos conquistar boa pontuação, com ambos os carros, mas infelizmente não deu certo com o meu. Então precisamos nos concentrar para a próxima corrida, porque é uma pena a maneira como esta terminou", comentou Massa.

A Williams conseguiu levar o finlandês Valtteri Bottas ao pódio com o terceiro lugar na corrida em uma estratégia de apenas uma parada. Pela primeira vez na temporada, após sete etapas, Massa terminou uma prova sem pontuar.

NASR

Mais atrás no grid, Nasr largou da 20.ª colocação, foi tocado por Kevin Magnussen, da Renault, rodou e viu suas chances diminuírem ainda mais. O brasileiro ainda não conseguiu terminar uma corrida na frente do companheiro Marcus Ericsson.

"Foi uma corrida decepcionante para mim. Minha largada foi OK, mas de repente, na curva 3, eu fui acertado por trás. Foi muita falta de sorte e uma manobra desnecessária que comprometeu minha corrida dali em diante", comentou.

"Eu tentei o meu melhor para recuperar e no final eu consegui fazer umas boas voltas com pneus macios. Mas é assim que acontecem as corridas às vezes. Agora mantenho o foco em Baku, estou sempre pronto para novos desafios", acrescentou. O circo da Fórmula 1 segue para a primeira corrida do Azerbaijão, onde acontece o GP da Europa no próximo domingo.