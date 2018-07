Massa espera prova sem erros para superar a Force India nos Estados Unidos

Dando os seus últimos passos na Fórmula 1, Felipe Massa parece ter como objetivo ajudar a Williams a terminar o Mundial de Construtores em quarto lugar, posição hoje ocupada pela Force India. Após a sessão de classificação do GP dos Estados Unidos, realizado neste sábado, o brasileiro destacou essa disputa como principal foco para a prova de domingo no Circuito das Américas, em Austin, mas avaliou que os adversários parecem estar com o carro melhor neste fim de semana.

Massa garantiu o nono lugar no grid de largada, logo atrás do seu companheiro na Williams, o finlandês Valtteri Borras, o oitavo, e do alemão Nico Hulkenberg, da Force India, o sétimo, a quem o brasileiro considera difícil alcançar. O mexicano Sergio Pérez, o outro piloto da equipe concorrente, vai começar a prova da 11ª posição.

"O positivo de qualificação de hoje é que ambos os carros estão bem no meio dos da Force India, por isso estamos bem posicionados para competir amanhã. A única desvantagem é que a diferença para o carro de Hulkenberg é maior do que o que gostaríamos, mas o nosso carro está se sentindo melhor nos trechos longos do que nos curtos, e isso nos ajudará amanhã", disse.

Por isso, Massa destacou a importância da Williams adotar a estratégia correta neste domingo e não cometer erros bobos. "Precisamos acertar tudo na corrida de amanhã, especialmente a estratégia para maximizarmos os pontos", afirmou.

Massa ocupa a décima posição no campeonato, com 43 pontos. Já a Williams está em quinto lugar no Mundial de Construtores, com 124, dez pontos a menos do que a Force India.