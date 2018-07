Massa ganha capacete personalizado pelos grafiteiros Osgemeos

Às vésperas da GP de Mônaco, o brasileiro Felipe Massa postou um vídeo em uma de suas redes sociais para apresentar o capacete customizado pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, da dupla Osgemeos, que vai usar durante a corrida.

"Incrível poder correr em Mônaco com o capacete pelos maiores grafiteiros do mundo, os brasileiros Osgemeos", disse o piloto da Williams, que ocupa a 7ª posição no mundial de pilotos da Fórmula 1 nesta temporada.

Amazing to Race in Monaco with a Helmet painted for the Best Graffiti painter in the world @osgemeos #MonacoGP pic.twitter.com/0z58knmfIf — Felipe Massa (@MassaFelipe19) 25 de maio de 2016

A dupla paulista de artistas plásticos desenhou no topo do capacete a mulher do piloto, Anna Raffaela Bass, e seu filho, Filipinho. "Foi um prazer customizar e fazer parte deste projeto com nosso amigo Felipe Massa. Desejamos toda sorte na estreia do capacete em Mônaco! Temos orgulho de você Felipe Massa, mais um grande guerreiro brasileiro!", disse a dupla.

Apesar dos resultados pouco expressivos nos últimos anos em Mônaco, Felipe Massa disse estar ansioso pela corrida da Fórmula 1 no próximo domingo, nas ruas de Montecarlo, onde mora. O brasileiro espera uma prova "muito difícil" num traçado no qual não vem se destacando nas últimas temporadas. No ano passado, foi apenas o 15º colocado.

"É sempre uma corrida muito difícil porque é fácil perder a concentração e acertar o muro. Mas estou ansioso para termos um fim de semana incrível numa das corridas em que me sinto em casa."