Massa lamenta ser 10º no Azerbaijão: 'Corrida para esquecer'

Felipe Massa foi para o grid de largada do GP da Europa esperançoso, por conseguir sair em quinto lugar. Almejava ganhar umas posições e, quem sabe, subir ao pódio na inédita corrida nas ruas de Baku, no Azerbaijão.

No entanto, o piloto da Williams errou ao apostar em dois pit stops e terminou a prova apenas na décima colocação, duas posições atrás de seu companheiro de equipe. Valtteri Bottas saiu em oitavo, parou apenas uma vez nos boxes e chegou em sexto. "Foi uma corrida terrível para mim, para esquecer. Tive que lutar muito com o desgaste dos pneus. Não consegui um bom rendimento. Estava tendo muita perda nos traseiros, mais do que imaginava, mais do que podia", comentou o brasileiro.

Por conta dos problemas, Massa comemorou ao menos ter conseguido ficar na zona de pontuação - somou um ponto. "É mais do que poderia ser, porque não consegui dirigir o carro com propriedade e não consegui poupar os pneus. Talvez a gente precise mudar algo no carro para fazer os pneus funcionarem de uma maneira diferente no futuro", finalizou.

NASR COMEMORA

O outro brasileiro da Fórmula 1, Felipe Nasr, deixou a pista satisfeito com a 12ª colocação. Depois de largar em 15º, ele conseguiu boas ultrapassagens com a Sauber e ficou perto da zona de pontuação.

"No fim das contas, fiquei satisfeito com minha performance. Lutei bastante do início ao fim, então podemos ficar contentes com a 12ª colocação. Demos o máximo na pista dentro da estratégia que traçamos. Fiquei perto de somar pontos, mas não foi o suficiente. Estou satisfeito, mas ainda não chegamos na meta que pretendo atingir. Queremos marcar pontos e estamos muito motivados para chegar lá", disse.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, venceu a prova tranquilamente, com uma vantagem de 16s para o segundo colocado, o também alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O mexicano Sergio Pérez, da Force India, completou o pódio. A próxima etapa da Fórmula 1, a nona da temporada, acontece em 3 de julho, na Áustria.