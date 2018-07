Massa lamenta batida e Nasr diz que classificatório na Hungria ficará na memória

Os brasileiros deixaram o circuito de Hungaroring, em Budapeste, com sentimentos opostos neste sábado. Enquanto Felipe Massa lamentou o 18.º lugar no grid de largada para o GP da Hungria, Felipe Nasr comemorou a 16.ª colocação e disse que guardará na memória o momento que chegou a ficar na pole.

Felipe Massa rodou e bateu a sua Williams na parte final da sessão. Ele justificou o acidente por conta de um erro estratégico. "Estou muito desapontado com o que aconteceu. Arriscamos entrar com pneus intermediários naquele momento e infelizmente não funcionou para mim, uma grande pena", comentou o piloto.

A parte final da primeira parte do treino classificatório atrasou por conta da forte chuva. Quando a pista começou a secar, a equipe britânica optou pela estratégia de colocar pneus intermediários. Mas ainda havia pontos encharcados, que atrapalharam o brasileiro.

"Desculpe ao pessoal da equipe porque tentei fazer o melhor que podia, mas em condições como aquela imprevistos podem acontecer. Nós agora temos que nos concentrar na corrida amanhã (domingo). Sabemos que a posição de largada não é das melhores, mas temos que estar prontos para qualquer coisa. Tudo pode mudar na corrida", completou Felipe Massa.

Já Felipe Nasr, foi uma das principais surpresas durante o classificatório. Por conta da chuva, teve um momento que ele apareceu na pole, com a volta mais rápida. Mas depois a pista secou, ele foi caindo e largará em 16.º.

"Foi um treino único. Ficamos todos surpresos que a chuva chegou antes da sessão começar. Acho que extrai o máximo que podia do carro. Para ser honesto, fiquei muito feliz de ver a gente temporariamente em primeiro lugar no final do Q1, quando a pista estava molhada. Infelizmente quando a pista começou a secar e quando nós mudamos para pneus supermacios, não consegui melhorar minha melhor volta e também me atrapalhei com o tráfego. No fim das contas, foi um bom classificatório para mim, que vai ficar na memória".

A corrida no Hungaroring, a 11.ª etapa da temporada de 2016 da Fórmula 1, tem largada prevista para as 9 horas (de Brasília) deste domingo. As Mercedes, mais uma vez, fizeram a dobradinha no classificatório. O alemão Nico Rosberg sairá na pole com o inglês Lewis Hamilton na segunda colocação.