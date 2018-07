Massa lamenta batida, mas vê evolução do carro no 2º treino

Felipe Massa não deixou de lamentar a batida que abreviou o seu primeiro treino no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, na preparação para o GP do Canadá de Fórmula 1. No entanto, o piloto da Williams viu evolução no desempenho do carro na segunda sessão livre.

"Não foi um dia positivo, depois do que aconteceu na primeira sessão. Perdemos tempo e muitas peças do carro. Nunca é legal bater, principalmente assim logo no primeiro treino", comentou o brasileiro, que perdeu o controle do carro na curva 1 e atingiu o muro depois de apenas sete voltas completadas no traçado canadense.

A batida tirou Massa do treino e causou irritação do piloto ainda na pista. Mas, ao fim do dia, o brasileiro já conseguia fazer uma avaliação mais positiva do seu rendimento. "Tivemos um lado positivo: o carro estava muito bom à tarde", declarou o brasileiro. "E ainda há espaço para melhorar amanhã."

Após fazer avaliação do carro de Massa, a Williams explicou que uma falha no DRS, a chamada asa móvel traseira, causou o acidente. "O DRS não se fechou quando ele freou, ainda estamos investigando para descobrir a causa disso. E aí Felipe ficou sem pressão aerodinâmica na traseira, fazendo o piloto rodar na pista", explicou Rob Smedley, um dos chefes da engenharia da Williams.