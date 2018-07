Após treinos, Massa lamenta desempenho e Nasr se diz satisfeito

Felipe Massa e Felipe Nasr deixaram o Circuito de Barcelona nesta sexta-feira com sentimentos opostos. O piloto da Williams lamentou seu desempenho nos dois treinos livres que abriram o GP da Espanha de Fórmula 1, enquanto o brasileiro da Sauber se mostrou otimista para o treino classificatório.

"Não foi um dia muito fantástico hoje", disse Massa, após ser o 9º e o 16º mais rápido nas duas sessões do dia. "Eu cometi alguns erros nas minhas voltas, o que me impediu de fazer um tempo melhor. Não foi que nem a sexta-feira do GP da Rússia, mas estamos trabalhando duro para ser o mais rápido possível."

Enquanto Massa lamentava, Nasr se dizia animado, apesar do fraco rendimento da Sauber neste início de temporada. "Foi uma boa sexta-feira. Conseguimos trabalhar bem no acerto do carro e senti que estamos indo na direção correta, principalmente com os pneus médios. Agora vamos ver como o carro vai se comportar amanhã nos pneus macios", disse Nasr.

Os brasileiros e os demais pilotos vão definir o grid de largada no treino classificatório, neste sábado, a partir das 9 horas (horário de Brasília).