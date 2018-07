Massa lamenta falha em motor após cravar melhor tempo do fim de semana

Depois de uma sexta-feira pouco animadora, Felipe Massa surpreendeu neste sábado ao cravar o melhor tempo do fim de semana no Q1, a primeira sessão do treino classificatório para o GP da Bélgica de Fórmula 1. A marca, superada por rivais no Q3, acabou ofuscada pelo fraco rendimento nesta última sessão, garantindo ao brasileiro somente a 10ª colocação no grid.

Ao fim do treino, Massa atribuiu o rendimento aquém do esperado, após a volta rápida, a uma falha no motor e a dificuldades com o pneu Pirelli, no incomum calor de Spa-Francorchamps neste sábado.

"Tive um problema com o software no Q1, o que causou uma falha na ignição. Claro que isso não me ajudou na classificação porque eu só tinha um jogo de pneus supermacios para o Q3. Dei tudo na minha volta final, mas travei os pneus dianteiros na curva um e perdi muito tempo", lamentou o piloto da Williams.

Massa acredita que poderia ter se aproximado das primeiras colocações caso tivesse mais um jogo de pneus para a sequência do Q3, que definia a pole position. "Isso teria me ajudado bastante, mas não aconteceu e eu perdi algumas posições. Vamos ver o que poderemos fazer amanhã [domingo]", declarou o brasileiro.

A corrida deste domingo em Spa-Francorchamps tem largada marcada para as 9 horas (horário de Brasília).