Massa minimiza desempenho discreto e projeta disputas acirradas no Japão

O desempenho discreto da Williams nos treinos livres desta sexta-feira no circuito de Suzuka não tiraram o ânimo de Felipe Massa. Embora só o seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, tenha fechado o dia entre os dez primeiros, na nona colocação, o brasileiro acredita que poderá participar de boas disputas no GP do Japão, a 17ª etapa da temporada 2016 da Fórmula 1.

"Eu acho que nós precisamos analisar onde estamos em comparação com nossos concorrentes hoje à noite porque este fim de semana vai ser uma outra luta, mas eu espero que possamos ter boas", disse Massa.

O brasileiro foi o 16º colocado na sessão inicial em Suzuka e o 11º na última atividade do dia, distante do desempenho da Force India, que vem rivalizando e superando a Williams na luta pela condição de quarto melhor carro do grid e colocou seus dois pilotos - Sergio Pérez e Nico Hulkenberg - em sexto e sétimo lugar nesta sexta-feira.

Massa destacou que o dia de treinos seguiu como o planejado, sem incidentes relevantes, o que o levou a acumular quilometragem e informações. "Foi uma sexta-feira normal. Estávamos na maior parte apenas tentando entender os pneus, os diferentes aspectos do carro e fazendo os trechos longos", disse.

Em sua última temporada na Fórmula 1, Massa tem o segundo lugar em 2006 e 2012 como seus melhores resultados no GP do Japão. O brasileiro é o 11º colocado no Mundial de Pilotos com 41 pontos.