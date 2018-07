Massa mostra insatisfação com resultado em Cingapura e cobra melhora para Malásia

Após uma corrida discreta, Felipe Massa cruzou a linha de chegada do GP de Cingapura no 12.º lugar, neste domingo. Insatisfeito com o resultado, o piloto brasileiro cobrou mais concentração para que a Williams possa somar mais pontos na próxima etapa da Fórmula 1, o GP da Malásia.

"Hoje, definitivamente, foi uma corrida difícil. Não estou feliz com tudo o que aconteceu. A prova estava boa no início, mas, com nossa estratégia e após ficar preso no tráfego, as coisas mudaram um pouco", comentou Massa.

O brasileiro largou e terminou a corrida no 12.º lugar, enquanto o seu companheiro não completou a prova, que iniciou da 11.º posição no grid. Após a corrida, a Williams caiu para a quinta posição no Mundial de Construtores, superada pela Force India por um ponto (112 a 111). Para Massa, a Williams precisa buscar melhor desempenho em Sepang, daqui a duas semanas.

"Agora a gente precisa se concentrar na próxima corrida e tentar pontuar melhor com os dois carros, porque hoje não foi bom", decretou o brasileiro, que anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 para o final desta temporada.

NASR APROVA ESTRATÉGIA - Felipe Nasr terminou o GP de Cingapura na 13.ª colocação. Ao final da corrida, o brasileiro aprovou a estratégia de três paradas e afirmou que chegou o mais longe que poderia com o carro da Sauber.

"Foi uma corrida desafiadora. No começo, nós tivemos falta de sorte quando um carro bateu no muro no meu lado do grid. Eu perdi duas posições por causa do acidente. Terminar na 13.ª posição foi uma boa recuperação, mantendo em mente que saí da 16.ª", afirmou o brasileiro.

"Acima de tudo, acredito que o resultado foi o nosso máximo hoje. Agora estou ansioso para a próxima corrida na Malásia", acrescentou Nasr, que chegou a batalhar com Massa pelo 12.º lugar durante a corrida.