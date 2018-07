Massa prevê 'outra prova muito difícil' e exalta influência climática na Malásia

Nesta sua reta final de despedida da Fórmula 1, da qual irá se aposentar ao término desta temporada, Felipe Massa agora se prepara para disputar o GP da Malásia, que será realizado neste final de semana, em Sepang. E o piloto da Williams aposta que os desafios a serem superados serão grandes nesta 16ª etapa do Mundial da categoria.

"O GP da Malásia é outra corrida muito difícil do calendário por ser disputada em um lugar tão quente e úmido. Chove quase todo dia, e quando chove é normalmente algo torrencial, então isso cobre toda a pista", afirmou o brasileiro, para depois, porém, adotar um tom otimista ao projetar a prova.

"A corrida é muito dependente do clima, mas espero muito que nós possamos fazer um bom trabalho e ter um bom resultado", completou Massa, para depois dizer que almeja conquistar um resultado melhor do que o obtido na edição anterior do GP da Malásia. "Eu fiquei em sexto lugar no ano passado, espero que neste ano eu possa ter um desempenho ainda melhor".

O brasileiro, porém, está longe de empolgar nesta temporada de despedida da F1. Ele somou apenas 41 pontos em 15 provas disputadas até aqui e ocupa a décima posição no Mundial de Pilotos. O finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Williams, contabiliza 70 e ocupa a sétima posição, que é um posto mais condizente com a expectativa que o carro da tradicional equipe pode proporcionar, pois ele só está atrás dos competidores da dominante Mercedes e das duplas de Ferrari e Red Bull.

A primeira sessão de treinos livres do GP da Malásia será realizada já na noite desta quinta-feira (no horário de Brasília), às 23h, enquanto a classificação para o grid ocorrerá às 6 horas de sábado. Já a corrida terá largada às 4 horas de domingo.