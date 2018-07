Massa se diz ansioso para sua despedida em GPs na América do Norte

Na reta final da temporada que vai encerrar sua trajetória na Fórmula 1, Felipe Massa vai se despedindo dos circuitos onde costumou correr ao redor do globo nos últimos anos. Nos dois próximos finais de semana, será a vez de fazer sua despedida das corridas na América do Norte, nos Estados Unidos e no México.

A primeira parada será em Austin, onde correrá a partir de sexta-feira, no Circuito das Américas. "De todas as pistas mais novas do circuito, a de Austin é a que gosto mais. É uma pista agradável por ter tudo: curvas de alta velocidade e de baixa e longas retas, o que é bom para ultrapassar", diz o brasileiro.

Massa voltará ao traçado norte-americano no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos, na manhã de sexta. Tentando se recuperar na temporada, ele vai tentar obter melhor resultado do que no ano passado, quando não conseguiu completar a prova.

Já, para a etapa do México, o piloto da Williams vem de um sexto lugar, obtido no ano passado. Ele espera reencontrar os fãs de F1 no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. "No último setor do traçado, você realmente consegue curtir a torcida. E há também uma das retas mais longas da F1. É fantástico correr em pistas como essa", projeta Massa.

O brasileiro anunciou em setembro que vai encerrar sua carreira na Fórmula 1 ao fim da atual temporada. Sem chance de competir por uma equipe mais competitiva na categoria, o brasileiro colocará fim a uma trajetória de 14 temporadas na categoria, na qual chegou a ser vice-campeão em 2008.