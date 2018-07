Max Wilson e Júlio Campos vencem provas em Tarumã da Stock

A etapa de Tarumã da Stock Car teve emoção de sobra nas duas corridas, em Viamão (RS). Com diversas ultrapassagens, acidentes e resultados inesperados, Max Wilson e Júlio Campos acabaram vencedores das provas deste domingo.

Na prova 1, Max Wilson foi seguido pelo líder do campeonato Felipe Fraga e Marcos Gomes, enquanto o pole position Rubens Barrichello sofreu um acidente na última volta e ficou em 17.º. Já a prova 2 teve o pódio formado por Júlio Campos, Thiago Camilo e Allam Khodair, que liderou a primeira corrida e tinha chances de vitória, mas abandonou com problemas no câmbio.

Ao final da quinta etapa da Stock Car, em Tarumã, Felipe Fraga manteve a liderança da classificação, com 111 pontos, à frente de Marcos Gomes, com 101. Daniel Serra surpreendeu com o quarto e 14.º lugares nas duas corridas deste domingo e saltou da quinta para a terceira posição do campeonato, com 86 pontos.

PROVA 1

A primeira corrida começou com bastante cautela dos pilotos, com Rubens Barrichello mantendo a liderança, seguido por Khodair, Marcos Gomes e Felipe Fraga. Mas na terceira volta, Khodair partiu para o ataque, ultrapassou seu companheiro de equipe e passou a abrir vantagem na ponta.

Já na volta seis, Fraga passou a diminuir a diferença e tomou a terceira posição de Gomes. Pouco depois, foi a vez de Max Wilson aparecer na briga do primeiro pelotão e assumir o quarto lugar. Barrichello foi perdendo desempenho e também acabou ultrapassado por Fraga e Wilson.

Na frente, Khodair se deparou com problemas no câmbio e resolveu retirar o carro para focar na segunda corrida. A partir da volta 19, a grande briga da corrida ficou entre Fraga e Wilson, que já haviam se desentendido na etapa de Santa Cruz do Sul, no início do mês.

Fraga se segurou como pôde, mas seus pneus se desgastaram muito na disputa, e Wilson fez a ultrapassagem para assumir a ponta na volta 32. As duas posições não mudaram até o final da prova e Gomes completou o pódio. Na última volta, Barrichello foi tocado, teve a suspensão traseira quebrada e se arrastou até a linha de chegada em 17.º lugar.

PROVA 2

Décimo colocado na primeira corrida, Sérgio Jimenez saiu na pole position na segunda prova, mas logo precisou fazer uma parada e cedeu a liderança a Julio Campos. Gabriel Casagrande e Guga Lima completavam os três primeiros, enquanto o vencedor da prova 1, Max Wilson, era o 23.º colocado.

Em plena recuperação, Khodair saiu da 18.ª posição para o quarto lugar rapidamente, mostrando que tinha carro para vencer a primeira corrida caso não tivesse o problema no câmbio, seguido por Thiago Camilo.

Khodair conseguiu passar Guga Lima e assumir a terceira posição na metade da prova de 24 voltas e, com ritmo melhor, buscava diminuir a distância para os dois primeiros colocados. A oito voltas do fim, ele superou o segundo colocado Casagrande, mas sofria com a pressão de Camilo, no seu encalço.

Na volta 20, Camilo passou Khodair e partiu para cima de Júlio Campos, com quatro segundos de desvantagem para tirar em quatro voltas. O segundo colocado, então, passou a tirar um segundo por giro e, na reta final, tentou a ultrapassagem antes da bandeirada, mas Campos manteve a liderança e cruzou a linha de chegada a 0s216 do rival.