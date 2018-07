Max Wilson supera Cacá Bueno em sete milésimos e garante a pole na Stock Car

Max Wilson garantiu neste sábado a pole position na etapa de Londrina (PR) da Stock Car. Com uma volta no final do treino classificatório em 1min11s609, ele conseguiu superar em sete milésimos Cacá Bueno, que largará na segunda colocação.

O terceiro lugar no grid ficou com Felipe Fraga, atual líder da temporada e vencedor da Corrida do Milhão. Valdeno Brito foi o quarto colocado e Sérgio Jimenez fechou os cinco melhores. Diego Nunes foi o sexto, seguido por Marcos Gomes. Rubens Barrichello largará em oitavo, com Ricardo Maurício em nono e Daniel Serra em 10.º lugar.

Allam Khodair é o 11.º e Thiago Camilo, o 12.º. Todos esses pilotos fizeram as suas melhores voltas em 1min11s. Outra prova do equilíbrio na atual temporada é que a diferença de tempo entre o primeiro e o 24.º colocado, Danilo Dirani, foi inferior a 1 segundo.

A etapa de Londrina acontece neste domingo, com largada às 13 horas. O circuito está de volta ao calendário da Stock Car após três anos de ausência. O último vencedor no local foi Cacá Bueno, que não faz uma grande temporada e é apenas o oitavo colocado com 105 pontos.