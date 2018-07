Mercedes e Ferrari fazem escolhas diferentes para 2ª etapa

A Pirelli revelou nesta terça-feira quais foram os 13 jogos de pneus escolhidos pelos pilotos para o GP do Bahrein, a próxima etapa da temporada 2016 da Fórmula 1, e indicou que Mercedes e Ferrari, as duas principais equipes do campeonato, fizeram apostas diferentes para o fim de semana da corrida, agendada para 3 de abril.

Assim como ocorreu na prova de abertura do campeonato, o GP da Austrália, os pilotos puderam optar entre os pneus médios, macios e supermacios. O inglês Lewis Hamilton e o alemão Rosberg, ambos da Mercedes, selecionaram só um composto médio, seis macios e outros seis supermacios.

Já a aposta dos pilotos da Ferrari foi diferente. Tanto o alemão Sebastian Vettel como o finlandês Kimi Raikkonen escolheram três jogos de pneus médios, quatro macios e seis supermacios.

Felipe Massa escolheu o limite de compostos supermacios - sete. Além disso, o brasileiro da Williams optou por mais três médios e outros três macios. Outro piloto do País no grid da Fórmula 1, Felipe Nasr, da Sauber, escolheu quatro jogos de pneus médios, quatro macios e cinco supermacios.

O regulamento da Fórmula 1 exige que os pilotos utilizem dois dos três tipos de pneus durante a corrida. Além dos 13 compostos para pista seca, eles também terão acesso durante o fim de semana aos compostos intermediários e para pista molhada em caso de chuva.