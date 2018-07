Mercedes e McLaren lançam carros para temporada 2016 da F-1

Em situações opostas na Fórmula 1, Mercedes e McLaren lançaram neste domingo seus carros para a temporada 2016. Atual bicampeã, a Mercedes apostou na manutenção da base dos últimos anos, enquanto a rival aposta em mudanças. O resultado destas alterações serão conhecidos a partir desta segunda-feira, no primeiro dia de teste completo da pré-temporada da F-1.

O modelo F1 W07 Hybrid, a ser pilotado por Lewis Hamilton e Nico Rosberg, é muito semelhante ao carro anterior da Mercedes. Com predomínio da cor prata, como nas últimas temporadas, o modelo conta com "mini revoluções" em seu interior, de acordo com a equipe, apesar da forte semelhança física com o carro de 2015.

"O carro pode parecer bem semelhante ao seu antecessor na parte de fora, como acontece quando o regulamento sofre poucas mudanças de um para outro. No entanto, há muitas mini revoluções que compõem uma evolução global para a nova temporada", afirmou Paddy Lowe, chefe técnico da Mercedes.

Sem indicar onde a equipe fez as alterações no carro, Lowe destacou que a Mercedes busca a "excelência" em todas as áreas. "Depois de uma temporada tão bem-sucedida em 2015, nossa prioridade é identificar as áreas em que somos mais fracos para tentar melhorá-las", disse o dirigente.

Visualmente, o novo Mercedes sofreu alterações somente no bico e nas laterais. É mais estreito do que o carro do ano passado. Houve ainda uma boa mudança na entrada de ar superior.

Enquanto a Mercedes tenta se manter no topo, a McLaren quer se reerguer na categoria. Para tanto, se esforça na integração entre o novo chassi e o motor Honda no modelo MP4-31 para a temporada 2016. O carro, com forte predomínio da cor preta, aparenta ser semelhante ao do ano passado. As mudanças se concentram mesmo na integração da unidade de potência com a estrutura.

Apesar disso, o presidente da McLaren tenta manter a cautela, lembrando das inúmeras dificuldades enfrentadas pela equipe em 2015, quando não passou da penúltima colocação do Mundial de Construtores.

"Não vamos prever quando virão as vitórias, mas posso dizer sem qualquer medo que todos os membros de nosso time têm trabalhado com forte dedicação nos últimos meses. O resultado é o desenvolvimento do modelo MP4-31. Estou muito orgulhoso de todo o esforço de nossa equipe", declarou Ron Dennis.