Mercedes renova contrato de Rosberg para as próximas duas temporadas

Atual líder do Mundial de Pilotos, Nico Rosberg vai permanecer na Mercedes até 2018. Foi o que assegurou a equipe nesta sexta-feira ao anunciar a renovação do contrato do piloto alemão para as duas próximas temporadas da Fórmula 1.

"É claro um momento especial para mim assinar esse pedaço de papel", disse Rosberg. "Estou ansioso para o futuro", acrescentou o alemão, que tinha contrato com a Mercedes apenas até o final da atual temporada.

Rosberg, vice-campeão nos últimos dois anos, quando o inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes, faturou ambos os títulos, acumula 19 vitórias e 25 pole positions na sua careira na Fórmula 1, iniciada em 2005, como piloto de testes da Williams, fazendo a sua estreia em um GP no ano seguinte, tendo corrido por quatro temporadas pela equipe inglesa.

O alemão está na Mercedes desde 2010 e luta neste ano para conquistar o seu primeiro título mundial. Ele lidera o campeonato com cinco vitórias e 168 pontos somados nas dez provas realizadas. Hamilton, o segundo colocado, tem 167. A Mercedes ganhou nove das provas desta temporada e 41 das últimas 48.

"Nós tivemos algumas semanas de discussões. Esteve sempre claro que queríamos continuar", disse o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff. "Então, ótimo, vamos em frente e para cima", acrescentou o dirigente.

Dono de três títulos mundiais, Hamilton também está garantindo na Mercedes até o final da temporada 2018, pois assinou a extensão do seu vínculo por três anos ainda em 2015. Assim, a dupla de pilotos da equipe não vai ser alterada nas próximas duas temporadas.

A confirmação da renovação do acordo de Robsberg significa que Mercedes, Ferrari e Red Bull, hoje consideradas as três principais equipes do grid da Fórmula 1, vão repetir as atuais duplas de pilotos no próximo ano.