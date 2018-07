Montoya ganha etapa de abertura da Indy e Castroneves termina em quarto

O colombiano Juan Pablo Montoya, da Penske, venceu neste domingo pelo segundo ano consecutivo a etapa de abertura da Fórmula Indy, em São Petersburgo, nos Estados Unidos. Em 2015, o piloto sul-americano liderou boa parte da temporada, mas no final deixou o título escapar para o neozelandês Scott Dixon.

A segunda colocação ficou com o francês Simon Pagenaud, também da Penske, seguido por Ryan Hunter-Reay, da Andretti, que tirou o brasileiro Helio Castroneves do pódio na antepenúltima volta e impediu a trinca da Penske. Helinho sofreu com desgaste dos pneus no fim, mas conseguiu segurar a quarta colocação.

Em quinto, ficou o russo, Mikhail Aleshin, da Schimidt Peterson, com o japonês Takuma Sato, da AJ Foyt, completando os seis primeiros lugares. O atual campeão, Scott Dixon, recebeu a bandeirada em sétimo, com o colombiano Carlos Muñoz em oitavo, o brasileiro Tony Kanaan, em nono e o norte-americano Alexander Rossi completou o grupo dos dez primeiros colocados.

A corrida começou sem a presença do australiano Will Power, que havia feito a pole position no último sábado. Ele foi vetado pelos médicos da Indy, pois teve diagnosticada uma concussão por conta de um acidente nos treinos livres de sábado. Simon Pagenaud largou na primeira colocação, com Castroneves e Montoya logo atrás.

Montoya começou a arrancada para a vitória na volta 11, quando saltou para o segundo lugar. Após uma sequência de bandeiras amarelas e paradas no boxe, na volta 53, o colombiano ocupava a terceira colocação, atrás de Pagenaud e de Conor Daly. Na relargada, Montoya passou o francês. Pouco depois, em outra relargada, assumiu a ponta e se manteve em primeiro lugar até receber a bandeirada final.

A segunda etapa da temporada 2016 da Indy será disputada no dia 2 de abril, em Phoenix, em um circuito oval.