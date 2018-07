MotoGP apresenta calendário provisório para 2017 com 18 provas

A MotoGP anunciou nesta quarta-feira o calendário provisório da temporada 2017 e indicou que o próximo campeonato não deverá ter grandes novidades em relação ao atual, mais uma vez com a realização de 18 provas e nos mesmos palcos desta edição da principal categoria de motovelocidade do mundo.

A alteração mais relevante envolve as etapas da República Checa e da Áustria, que ficarão invertidas em relação ao calendário de 2016. Assim, primeiro será realizada a prova em Brno, agendada para 6 de agosto, para só depois, no dia 13, ocorrer a corrida em Spielberg.

Assim como vem acontecendo nos últimos anos, a temporada 2017 da MotoGP será aberta com a etapa do Catar, um prova noturna agendada para o Circuito Internacional de Losail, em Doha, que ocorrerá no último fim de semana de março, no dia 26. Já o encerramento do campeonato ocorrerá mais uma vez com a realização da etapa de Valência, que foi agendada para 12 de novembro, no Circuito Ricardo Tormo.

O calendário divulgado nesta quarta-feira ainda é provisório. E os organizadores da MotoGP destacaram que duas provas ainda estão pendentes de confirmação. Elas são as etapas da Grã-Bretanha, agendada para 27 de agosto, e da Malásia, prevista para 29 de outubro.

Confira o calendário provisório da temporada 2017 da MotoGP:

26/03 - Catar

09/04 - Argentina

23/04 - Américas

07/05 - Espanha

21/05 - França

04/06 - Itália

11/06 - Catalunha

25/06 - Holanda

16/07 - Alemanha

06/08 - República Checa

13/08 - Áustria

27/08 - Grã-Bretanha

10/09 - San Marino

24/09 - Aragão

15/10 - Japão

22/10 - Austrália

29/10 - Malásia

12/11 - Valência