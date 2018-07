Mundo da F-1 presta homenagem pelos dois anos do acidente de Bianchi

Completando dois anos do grave acidente no GP do Japão, nesta quarta-feira, o mundo da Fórmula 1 relembra a história do jovem piloto francês Jules Bianchi. Ele sofreu uma lesão no cérebro após colidir com um guindaste durante a competição. Essa foi a primeira morte na categoria desde 1994, quando Ayrton Senna não resistiu à forte batida.

O piloto da Marussia estava com 25 anos quando sofreu o acidente, que resultou em um em coma de nove meses. Em 17 de julho de 2015, a família comunicou sua morte.

A memória do piloto continua forte no mundo automobilístico. O australiano Daniel Ricciardo, que venceu o GP da Malásia, dedicou a vitória para Bianchi. Veja as homenagens dos fãs na internet: