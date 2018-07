'Não foi a classificação que esperávamos', lamenta Massa após 12º lugar

Em teoria, a Williams deveria brigar com a Force India por lugares na quarta fila. Mas o que se viu em Suzuka neste sábado, no treino de classificação para o GP do Japão, foi a equipe britânica não só atrás do rival direto pelo quarto lugar no Mundial de Construtores, mas também da estreante Haas.

Nem Felipe Massa nem seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, conseguiram passar para o Q3, a terceira e última etapa do treino de classificação, quando o pole position é definido, e vão largar respectivamente no 12.º e no 11.º lugares no domingo, na sexta fila.

"Não foi a classificação que esperávamos", admitiu Massa. "Eu acho que a grande surpresa foi os tempos da Haas. Eles se classificaram na frente de nós dois e da Force India no Q2. A gente foi quase nada mais lento que os carros da Force India, como na Malásia, mas estou surpreso com a Haas. É verdade que nossos tempos com os pneus novos não foram tão bons, mas estou um pouco decepcionado com isso", afirmou.

O outro brasileiro no grid da Fórmula 1, Felipe Nasr, também não saiu nada satisfeito do treino de classificação. A Sauber voltou a ter um desempenho ruim e ele só vai largar à frente dos dois carros da Manor, no 20.º lugar. "Estou desapontado com o treino para nós. Minha primeira volta no Q1 foi boa, fiz um tempo decente. Quando voltei para a segunda vota, não consegui entrar na melhor janela. No fim, não melhorei minha volta. Estou muito decepcionado com o resultado. Tenho que entender o que aconteceu", disse.