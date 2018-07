Nasr diz que ano ruim da Sauber serve como aprendizado

A segunda temporada de Felipe Nasr na Fórmula 1 vem sendo diferente e bem pior do que a primeira. Afinal, se em 2015 o brasileiro ficou em seis provas entre os dez primeiros colocados, fazendo 27 pontos, neste ano ele ainda não pontuou e vem sofrendo com a falta de competitividade do carro da Sauber. Diante desse cenário, o brasileiro garante estar usando os momentos de dificuldade como aprendizado para ele, um jovem piloto, de 23 anos.

"Eu nasci competitivo. Eu olho para os grandes objetivos. Mas às vezes os pilotos têm que passar por períodos de aprendizagem difíceis, e acho que estou no meio de um. E acredite em mim, você aprende muito mais em tempos ruins. Quando a pressão vem, você vê a verdadeira face das pessoas. Eu tive um monte de experiências esse ano pelas corridas que fiz", disse o brasileiro em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

Após a boa temporada de estreia, Nasr tinha a expectativa de manter o bom nível, mas não foi isso que ocorreu, pois a Sauber, sofrendo com graves problemas financeiros, fez um carro pouco competitivo, condição que o brasileiro percebeu já nos testes coletivos que antecederam o começo do campeonato.

"Agora a situação não é fácil, não é fácil para mim, nem para a equipe. No ano passado, já não foi fácil, e, claro, o plano era melhorar o carro para 2016. Mas quando chegamos aos testes de inverno já podíamos ver que estávamos com dificuldades. Olhando para o grid agora, todo mundo tem dado enormes passos à frente e nós nos encontramos lutando na parte de trás. Infelizmente essa é a realidade", afirmou.

Sem pontuar, Nasr tem o 12º lugar no GP da Europa, realizado no último fim de semana no Azerbaijão, como seu melhor resultado. E o brasileiro só acredita que a situação poderá mudar caso a Sauber faça atualizações no carro para a sequência do campeonato. "Você sempre tem que ter cuidado com qualquer previsão. Quando você colocar o pacote no carro, talvez funcione, mas ele também pode falhar. Nunca se sabe", comentou.

A próxima etapa da temporada 2016 da Fórmula 1, a nona das 21 previstas para o campeonato, está marcada para 3 de julho, quando será realizado o GP da Áustria.