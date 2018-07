Nasr exibe confiança e acredita que pode pontuar no GP de Cingapura

Ainda sem pontuar em 2016 na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Nasr chega ao fim de semana do GP de Cingapura, a 15ª etapa da temporada, sob a expectativa de mudar esse cenário. O piloto da Sauber avaliou que as recentes atualizações tornaram o carro da equipe suíça mais competitivo e capaz de aproveitar as características do circuito de rua de Marina Bay para conseguir o seu melhor resultado no campeonato.

"Olhando para trás, para os testes durante os fins de semana antes da corrida, tenho confiança em nosso carro, senti que demos um passo na direção certa, embora não possamos ver isso nos resultados ainda. Em Cingapura muita coisa pode acontecer durante a corrida, por isso temos de aproveitar todas as oportunidades que possam surgir", disse.

Nasr lembrou, inclusive, que em 2015, quando a Sauber possuía um carro bem mais competitivo, pontuou na prova de Cingapura ao concluí-la na décima colocação. "Tenho boas memórias do GP de Cingapura do ano passado, já que consegui marcar um ponto", afirmou.

O brasileiro da Sauber também revelou apreço especial pela prova noturna em Cingapura, mas também previu dificuldades para os pilotos, que costumam sofrer com o clima local, de muita umidade e calor, o que se torna um desafio ainda maior para os pilotos.

"Gosto muito do GP de Cingapura, a corrida noturna, bem como a atmosfera na cidade, com a Fórmula 1 lá faz com que seja um fim de semana de corrida especial. É um ótimo circuito de rua e corridas sob essas altas temperaturas são um verdadeiro desafio", disse Nasr, que optou por selecionar um jogo de pneus macios, quatro de supermacios e oito de ultramacios para o fim de semana.

O primeiro treino livre para o GP de Cingapura será realizado na próxima sexta-feira, a partir das 7 horas (de Brasília). A corrida está marcada para domingo, às 9 horas.