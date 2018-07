Nasr lamenta eliminação no Q1, mas diz que tudo 'pode acontecer' na Bélgica

O brasileiro Felipe Nasr ficou próximo de garantir uma vaga no Q2 no treino classificatório deste sábado do GP da Bélgica. No entanto, perdeu seu lugar para o mexicano Carlos Sainz Jr. quando o cronômetro já estava zerado. Mesmo assim, Nasr conseguiu colocar sua Sauber na 16ª colocação, graças às punições impostas a outros pilotos. O brasileiro ainda foi mais rápido que seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson, que largará em 20º.

Com dificuldades para se aproximar do bloco intermediário desde o início do campeonato, Nasr aposta na imprevisibilidade do GP da Bélgica para conseguir um bom resultado neste domingo. "Será uma longa corrida amanhã, há muita coisa que pode acontecer", disse o brasileiro, que ainda não pontuou em 2016.

Nasr gostou do desempenho neste sábado em Spa e só lamentou que não tenha conseguido se classificar à segunda fase do treino de classificação. "Fiquei perto de ir ao Q2. Fiz uma boa volta no final do Q1, mas perdi um pouco de tempo na curva 3. Lutei muito para ter aderência, especialmente na parte traseira. Também tive uma volta deletada, porque passei fora da pista na curva 4", concluiu o piloto da Sauber.