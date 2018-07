Nasr lamenta pneu furado no início do GP da Bélgica: 'Comprometeu toda a corrida'

O brasileiro Felipe Nasr atribuiu o fraco rendimento no GP da Bélgica, neste domingo, ao pneu furado logo nas primeiras voltas da corrida, em Spa-Francorchamps. O piloto da Sauber terminou a prova na 17ª e última colocação após chegar a ocupar a 11ª posição nas primeiras voltas. "Foi uma corrida decepcionante", resumiu o brasileiro.

Nasr largou em 16º, mas ainda na primeira volta apareceu em 11º, por causa de abandonos e porque rivais fizeram paradas precoces nos boxes para trocas de pneus, em razão de pequenos toques e disputas acirradas no início. O brasileiro, contudo, acabou passando por cima de detritos e teve um pneu furado, obrigando um pit stop mais cedo do que o planejado.

"Eu fiz uma boa largada e estava em condições de subir várias posições, até ficar em 11º. Mas, por causa dos detritos na pista, o pneu traseiro esquerdo furou, o que foi uma grande infelicidade", lamentou Nasr. "Tive que parar cedo nos boxes, o que comprometeu toda a corrida."

O brasileiro também atribuiu aos detritos problemas no assoalho e no difusor de sua Sauber, que teriam prejudicado o rendimento do carro até o final da corrida. "Com certeza isso teve influência nos meus tempos, a cada volta. Agora temos que mudar nosso foco para começar a pensar em Monza."

A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada na Itália já no próximo domingo, 4 de setembro, no tradicional circuito de Monza.