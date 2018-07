Nasr revela ansiedade para usar nova asa traseira no GP da Hungria

O pouco competitivo carro da Sauber, única equipe ainda sem pontuar na temporada 2016 da Fórmula 1, ganhará uma atualização no próximo fim de semana, uma nova asa traseira, que será utilizada pelo brasileiro Felipe Nasr no GP da Hungria, no Hungaroring, palco da 11ª etapa do campeonato.

Essa situação provoca alguma expectativa em Nasr para apresentar uma melhora de desempenho. "Agora eu estou ansioso para provar o Sauber C35-Ferrari com a nova asa traseira", afirmou o piloto brasileiro.

Nasr também lembrou que em 2015, na sua temporada de estreia na Fórmula 1, ele ficou perto de pontuar no GP da Hungria, conseguindo um resultado melhor do que todos os obtidos em 2016. "No ano passado no Hungaroring, fomos mais fortes do que o esperado na corrida, com a 11ª posição, eu fiquei perto dos pontos", disse.

O GP da Hungria será o terceiro dos quatro agendados para o mês de julho na Fórmula 1, que antecede a tradicional pausa do verão europeu, como lembrou o brasileiro, destacando a maratona imposta aos pilotos.

"O mês de julho está cheio de fins de semana de corrida - após os GPs da Áustria e da Inglaterra, vamos para os dois últimos fins de semana de corrida antes da pausa de verão: os GPs da Hungria e da Alemanha", comentou.

As primeiras atividades do GP da Hungria serão realizadas na próxima sexta-feira, com a atividade inicial agendada para as 5 horas (de Brasília) no Hungaroring.