Nasr revela problema de refrigeração na Sauber e diz que dia foi 'normal'

Após ser o 16º colocado no primeiro treino livre para o GP da Malásia e fechar o dia na 18ª posição, conquistada no segundo treino livre, o brasileiro Felipe Nasr fez uma avaliação do desempenho apresentado com a Sauber no Circuito Internacional de Sepang, o definindo como uma "sexta-feira normal".

Nasr registrou o tempo de 1min37s547 na sua melhor volta, sendo 2s6 mais lento do que o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que foi o mais rápido da sexta-feira. O brasileiro revelou que teve um problema no resfriamento da sua Sauber na quente pista malaia durante o segundo treino livre, mas garantiu que o problema não preocupa para a sequência do fim de semana.

"Quando fizemos os trechos longos na parte da tarde tivemos alguns problemas de refrigeração, por causa das limitações do motor para os treinos. Isso nos forçou a reduzir a nossa quilometragem, mas essas questões serão resolvidas para amanhã. Caso contrário, precisamos trabalhar no equilíbrio do carro para o resto do fim de semana", afirmou.

O brasileiro também explicou que as mudanças no circuito malaio, incluindo as alterações no asfalto, levaram a Sauber a se concentrar em avaliações sobre o comportamento dos pneus no programa de testes no treino livre desta sexta-feira.

"Devido ao novo asfalto, pudemos ver que a superfície da pista está muito mais suave em comparação ao ano passado. Tivemos que reavaliar toda a informação de pneus para entender como o carro reage a fim de trabalhar em seu balanço", disse Nasr.