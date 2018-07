Nasr se inspira em 2015 para conseguir bom resultado

Sofrendo com a falta de competitividade do carro da Sauber, o brasileiro Felipe Nasr vem tendo um início de temporada complicado, em que conquistar alguns pontos parece algo inalcançável. Assim, às vésperas do GP de Mônaco, ele busca inspiração no resultado do ano passado, quando terminou a prova nas ruas de Montecarlo na nona colocação, para conseguir um bom resultado no próximo domingo.

"Eu realmente gosto de correr lá, com uma atmosfera que também é muito especial. No ano passado tive, uma grande corrida, durante a qual consegui marcar pontos ao terminar na nona posição. Espero que possamos ter um fim de semana positivo este ano também", afirmou o brasileiro.

Após ficar entre os dez primeiros em seis provas na temporada 2015 e terminar o Mundial de Pilotos na 13ª colocação, Nasr tem dois 14º lugares, no Bahrein e na Espanha, como seus melhores resultados em 2016. Agora ele tentará obter um desempenho melhor em uma das suas pistas preferidas do calendário, pelas dificuldades que o circuito de rua de Montecarlo impõe aos pilotos, que precisam pilotar no limite.

"O GP de Mônaco é uma das melhores corridas do calendário. A pista nas ruas estreitas de Montecarlo é um verdadeiro desafio, para nós, pilotos, bem como para o carro. Há uma linha fina entre a condução da volta perfeita e levar o carro ao limite", disse.