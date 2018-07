Nasr vê prova na Espanha como 'marco' e mira boa posição

O brasileiro Felipe Nasr avaliou que o GP da Espanha, marcado para a próximo fim de semana, é um marco na temporada 2016 da Fórmula 1 por representar o início da chamada fase europeia do campeonato. O piloto da Sauber, porém, não acredita em grandes surpresas, lembrando que os testes da pré-temporada se concentraram no circuito de Barcelona.

"O GP da Espanha é um marco no calendário da Fórmula 1. Em geral, nós e as outras equipes temos uma grande quantidade de dados da pista em Barcelona, já que fizemos maioria dos nossos quilômetros de testes lá", disse o piloto de 23 anos.

Sofrendo com a falta de competitividade do carro da Sauber, Nasr ainda não pontuou neste campeonato. No ano passado, na sua temporada de estreia na Fórmula 1, o brasileiro ficou em 12º lugar no GP da Espanha. Para conseguir um resultado melhor, ele destacou a necessidade de conseguir uma boa posição no grid de largada.

"Para o fim de semana de corrida será importante alcançar uma posição de largada satisfatória, porque as ultrapassagens são, em geral, difíceis neste circuito", afirmou Nasr.

Para o GP da Espanha, a Sauber vai contar com o motor atualizado fornecido pela Ferrari. E Nasr optou por ter à disposição dois jogos de pneus duros, seis de médios e outros cinco de macio para o fim de semana em Barcelona, de acordo com a prévia divulgada pela Pirelli.

Após o fim de semana da quinta etapa da temporada 2016 da Fórmula 1, a Sauber não permanecerá no circuito espanhol para dois dias de testes coletivos - terça e quarta-feira -, ao contrário das demais equipes que compõem o grid.