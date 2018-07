Organização no Brasil 'rebate' Ecclestone e descarta perder F1

A organização do GP do Brasil de Fórmula 1 divulgou nota oficial nesta terça-feira para descartar a possibilidade de a edição de 2017 da prova no País ser cancelada. A possibilidade surgiu depois que Bernie Ecclestone, chefão da categoria, afirmou em entrevista para a revista alemã Auto Motor und Sport, também publicada nesta terça, que há uma séria ameaça à realização da corrida em São Paulo no próximo ano por causa de dificuldades financeiras.

A nota oficial publicada distribuída pela organização da prova de F1 disputada anualmente em Interlagos disse que "a verdade é que não existe condição legal para o rompimento do contrato com a empresa promotora do evento, a Interpub, cuja validade vai até 2020". Em seguida, assegurou que as melhorias no autódromo paulistano para a continuidade do evento nos próximos anos estão dentro do cronograma exigido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pelos organizadores da categoria máxima da velocidade.

"A Prefeitura Municipal de São Paulo está seguindo à risca o projeto de reforma do autódromo de Interlagos que, este ano, está em sua terceira fase. Para o GP deste ano, a área de paddock será ampliada, melhorando ainda mais as condições de trabalho das equipes", continua a nota oficial, na qual lembra do acerto de um acordo recém-firmado pela organização da prova que consequentemente trará novas receitas para o GP do Brasil de F1.

"A Interpub acabou de fechar contrato exclusivo com a Heineken para o fornecimento de cerveja em Interlagos. O Brasil é um dos principais mercados em expansão para a marca. A Heineken tornou-se, a partir do GP do Canadá, uma das patrocinadoras oficiais da categoria", destacou a nota, na qual aproveitou para finalizar em seguida que os ingressos para a edição de 2016 da corrida brasileira estão à venda por meio do "único site oficial do evento - www.gpbrasil.com.br".

O final de semana de disputas do GP do Brasil de 2016 será realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro, quando ocorrerá a penúltima etapa do Mundial deste ano, que será fechado com o GP de Abu Dabi, nos dias 25, 26 e 27 de novembro.