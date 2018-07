Organização confirma GP dos EUA no calendário da Fórmula 1

Os organizadores do GP dos Estados Unidos garantiram nesta quarta-feira que a prova acontecerá em 2016 como parte do calendário da Fórmula 1. Depois de meses de especulação por causa das dificuldades financeiras enfrentadas após um grande corte na verba destinada à realização da corrida, sua realização finalmente foi confirmada.

No fim do ano passado, a Fórmula 1 divulgou seu calendário com um "asterisco" ao lado da etapa norte-americana, admitindo que sua realização ainda dependia de confirmação. Somente três meses depois, nesta quarta, os organizadores chegaram à quantia necessária para o pagamento da taxa para que o prova seja realizada.

A etapa dos Estados Unidos passou a ser dúvida depois que o GP sofreu um grande corte financeiro em novembro do ano passado e foi chamado pelo próprio presidente, Bobby Epstein, de "financeiramente devastador". Além disso, os estragos provocados pela passagem de um furacão nos dias do evento em 2015 foram grandes.

Além de confirmar a realização da etapa marcada para o dia 23 de outubro, no Circuito das Américas, em Austin, os organizadores divulgaram alguns detalhes do GP. A principal atração será um show da cantora norte-americana Taylor Swift como parte do fim de semana da corrida.