Pagenaud conquista 3ª vitória seguida na Indy e dispara na ponta; Helinho é 2º

A conquista, no entanto, foi merecida. Pagenaud liderou 57 das 82 voltas do circuito. "O carro estava fantástico mais uma vez", comemorou. "Que dia. Três corridas. É incrível vencer três na sequência e aqui em Indianápolis é muito especial. Moro aqui há nove anos, então esse lugar é especial para o meu coração", completou.

Com a vitória, Pagenaud abre 76 pontos de vantagem para Scott Dixon e 83 para o companheiro de equipe, Helio Castroneves, na classificação geral. O brasileiro fez uma grande prova de recuperação, ganhou 11 posições em relação ao grid de largada e terminou em segundo.

James Hinchcliffe fez sua melhor corrida na temporada e fechou o pódio. Graham Rahal saiu da 24ª colocação para finalizar em quarto lugar, enquanto Charlie Kimball foi o quinto. Conor Daly chegou a liderar a prova por 14 voltas, mas acabou em sexto.

Scott Dixon finalizou em sétimo, com Juan Pablo Montoya o ameaçando durante as últimas voltas. Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi fecharam a lista com os dez melhores. O brasileiro Tony Kanaan largou em quinto, mas logo na primeira curva bateu em Sébastien Bourdais. O acidente o tirou da prova.

Os pilotos agora concentram suas atenções para as 500 Milhas de Indianápolis, prova mais tradicional da Fórmula Indy, que neste ano chega a sua centésima edição. Os treinos classificatórios acontecem no próximo final de semana. A corrida está marcada para o próximo dia 29.