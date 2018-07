Pagenaud é pole em Indianapolis; Kanaan é o melhor brasileiro

O francês Simon Pagenaud, da Penske, conseguiu nesta sexta-feira a pole para a etapa de Indianapolis da temporada de 2016 da Fórmula Indy. Com 1min08s687, ficou pouco à frente do norte-americano Charlie Kimball, da Ganassi, com 1min08s982, no grid de largada da quinta etapa do calendário, realizada no circuito misto do complexo, que receberá a tradicional 500 Milhas de Indianapolis, em sua centenária prova no circuito oval, no próximo dia 29.

Esta é a quinta vez na carreira que Simon Pagenaud larga na primeira colocação. O francês, aliás, está fazendo uma ótima temporada e lidera a temporada com 188 pontos. Quem sai em terceiro lugar é o norte-americano Graham Rahal, da RLL, que mais uma vez se colocou perto do topo (1min09s182).

O brasileiro Tony Kanaan ficou com a sétima colocação no grid de largada - fez o tempo de 1min09s251. Helio Castroneves sequer passou da primeira fase e sairá da 15.ª posição. Na classificação geral, Helinho é o quarto colocado, com 118 pontos, e Kanaan é o quinto com 106.