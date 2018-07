Pagenaud supera Will Power em Mid-Ohio e abre vantagem na liderança da Indy

O colombiano Carlos Muñoz completou o pódio. Graham Rahal ficou em quarto lugar, seguido por James Hinchcliffe. Conor Daly chegou a liderar a prova, mas teve que parar nas voltas finais e finalizou em sexto lugar. Spence Pigot foi o sétimo, alcançando o melhor resultado da carreira, seguido por Charlie Kimball. Takuma Sato foi o nono e Josef Newgarden fechou o Top 10.

Os brasileiros não tiveram um bom dia. Hélio Castroneves se envolveu em um acidente com o neozelandês Scott Dixon na volta 15 e causou a primeira bandeira amarela da prova. Com isso, Castroneves passou toda a prova com problemas na suspensão e terminou na 15ª colocação. Dixon levou a pior e ficou em 22º. Tony Kanaan não conseguiu sair das posições intermediárias e finalizou a prova em 12º lugar.

Com a vitória, Pagenaud disparou na liderança do campeonato, com 484 pontos, contra 426 de Will Power. Castroneves aparece na terceira colocação, com 373. A próxima etapa da Fórmula Indy acontece no dia 21 de agosto, na Pensilvânia, no autódromo de Pocono.