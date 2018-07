Para Villeneuve, Verstappen está sendo protegido: 'Pode matar alguém'

Se Max Verstappen é tido como uma das maiores promessas da Fórmula 1 na atualidade, seus holofotes não estão somente nas suas boas atuações dentro das pistas. Após a disputa do Grande Prêmio da Bélgica, no último domingo, ele vem sendo muito criticado pelo desempenho em Spa-Francorchamps, quando realizou uma perigosa manobra que envolveu o finlandês Kimi Raikkonen. O ex-campeão da categoria Jacques Villeneuve afirmou que o comportamento do jovem holandês foi "inaceitável".

Para Villeneuve, que venceu a F-1 em 1997 pela Williams, Verstappen merecia punição por jogar o carro sobre o piloto da Ferrari. No entanto, o apelo tem feito aumentar a venda de ingressos, e por isso, em sua avaliação, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está 'protegendo' o holandês.

"O problema é a FIA, porque parece que ele está sendo protegido. Ela quer que ele seja uma estrela", afirmou o canadense, ao portal Motorsport, comparando a manobra de Verstappen ao que fez Nico Rosberg no GP da Alemanha. "Veja o que aconteceu. Ele (Verstappen) acelerou na reta, e Nico perdeu o ponto de freada. Ele saiu um pouco da pista. E Nico sofreu punição. Por algo até menor do que isso, e nem mesmo foi culpa dele", explicou.

Atualmente com 45 anos de idade, Jacques Villeneuve é comentarista de TV não poupou críticas ao jovem holandês sensação da Fórmula 1. "Existe algo que está errado. Eu não sei. É algo que me deixa irritado, mas é do jeito que é. Vinte anos atrás alguém o colocaria em uma árvore", bradou, criticando a pilotagem agressiva do jovem piloto da Red Bull.

"Ele exagerou. Se você teve uma largada ruim, apenas aceite isso. Mas não parou ali. Depois disso, ele ainda disse: 'Eles estragaram a minha corrida'. Relaxe. Você sabe que correu um grande risco e não pagou por isso. Você destruiu a corrida deles e a sua. Ok, é a vida. Ele fez isso com Kimi duas vezes, e também com Vettel. Apenas se acalme. Você vai matar alguém", encerrou.

Antes das declarações de Villeneuve, Verstappen respondeu as críticas que ouviu após a prova. "Eu defenderei a minha posição na pista, e se alguém não gosta disso, problema dele".