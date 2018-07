Pedrosa fecha dia de treinos no topo em Aragão; Iannone ficará fora de nova prova

O espanhol Dani Pedrosa fechou na liderança o primeiro dia de treinos para a etapa de Aragão, na Espanha, do Mundial de MotoGP. O piloto da Honda cravou o tempo de 1min48s429, na segunda sessão livre desta sexta-feira, para superar o seu compatriota e companheiro de equipe, Marc Márquez, segundo mais rápido com 1min48s494.

Também muito próximo de Pedrosa, o britânico terminou o dia na terceira posição ao cravar 1min48s510 com outra moto da Honda. Assim, o trio impulsionado por propulsores da montadora japonesa marcou território nestes primeiros trabalhos de pista da 15ª etapa do campeonato deste ano, superando, entre outros, o italiano Valentino Rossi, quarto colocado no segundo treino livre ao cronometrar 1min48s669 com sua Yamaha.

Rossi, por sinal, foi o único "intruso" no meio da legião de espanhóis no grupo dos oito primeiros colocados, pois logo atrás do lendário piloto vieram, pela ordem, Pol Espargaró, também da Yamaha, Maverick Viñales (Suzuki), Jorge Lorenzo (Yamaha) e Héctor Barberá (Ducati).

Outros dois compatriotas de Rossi fecharam o grupo dos dez primeiros, com Danilo Petrucci (Ducati) garantindo o nono melhor tempo e Andrea Dovizioso (Ducati) vindo logo atrás, em décimo.

IANNONE FORA - A Itália, além de ficar longe de ver seus pilotos brigarem pela liderança no segundo treino livre do dia, ainda amargou a baixa de Andrea Iannone. O piloto da Ducati chegou a terminar a primeira sessão do dia em quinto lugar, mas acabou não participando da segunda por causa de dores provocadas por uma fratura sofrida na vértebra T3 em um acidente no circuito de Misano, palco da etapa de San Marino, no último dia 11.

Além de ficar fora do segundo treino livre, o italiano anunciou que não terá condições de participar da corrida deste domingo e consequentemente não estará presente no treino de classificação para o grid, neste sábado. Iannone havia se machucado na primeira sessão livre da etapa de San Marino, corrida da qual também ficou fora. Liberado pelos médicos para voltar a competir nesta próxima prova mesmo admitindo que ainda vinha sentindo dores, o italiano acabou desistindo da etapa de Aragão por ainda sofrer muito incômodo com o problema.

Neste primeiro treino livre, mesmo atrapalhado pelas dores, ele só foi superado por Márquez, que abriu os trabalhos de pista em Aragão na liderança, Rossi, então segunda colocado, e Viñales e Dovizioso, respectivos terceiro e quarto colocados. Neste sábado, o treino de classificação para o grid de largada em Aragão começará às 9h10 (horário de Brasília), enquanto a corrida será iniciada às 9 horas de domingo.