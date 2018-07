Piloto da Fórmula Indy será reserva da equipe Manor, da Fórmula 1

Na Manor, Rossi será o reserva direto do alemão Pascal Wehrlein e do indonésio Rio Haryanto. A equipe quer aproveitar a experiência do norte-americano, que disputou cinco corridas pela então Marussia em 2015, para compensar a ausência de quilometragem dos seus titulares, estreantes na F1.

"Eu investi a maior parte da minha carreira na Fórmula 1 e eu não sou do tipo de ficar esperando para que as coisas aconteçam. Então, este é o meu jeito de me manter em forma e bem preparado", declarou Rossi,

O piloto estará disponível para a Manor em 11 das 21 corridas do calendário da F1. A primeira delas será o GP da Rússia, em maio. Destas 11, apenas cinco vão coincidir com a temporada da Fórmula Indy, disputada quase totalmente em solo americano.

O chefe de equipe da Manor, Dave Ryan, justificou a escolha de Rossi. "Precisamos de um seguro par de mãos para assumir essa função, que sempre tem a possibilidade de virar opção para a corrida. Mas também precisamos de alguém que possa realmente contribuir com o desenvolvimento do carro", disse o dirigente, ao mencionar a experiência do americano.

Ryan explicou que o piloto vai trabalhar diretamente com os engenheiros e pilotos do time para ajudar no desenvolvimento do carro, modelo MRT05. Também atuará em atividades de marketing e divulgação. E deverá estar disponível para qualquer emergência em caso de necessidade da equipe.