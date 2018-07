Pilotos da Red Bull minimizam disputa em Monza e destacam a culinária italiana

Os dois pilotos da Red Bull deixaram de lado um pouco as preocupações com o GP da Itália, no tradicional circuito de Monza, próxima etapa da Fórmula 1, e destacaram nesta quarta-feira a oportunidade de estar na Itália para poder comer o prato de maior tradição no país: a pizza.

Terceiro colocado na tabela de classificação, o australiano Daniel Ricciardo nem mencionou o ótimo momento na temporada após duas segundas colocações consecutivas - no GP da Alemanha e no da Bélgica. Em ambas, ficou atrás apenas da Mercedes. Na primeira, foi superado pelo inglês Lewis Hamilton e na outra ficou atrás do alemão Nico Rosberg.

"Lá tem a melhor pizzaria do mundo. É sensacional e eu amo. Os torcedores italianos são legais também, eles são fanáticos por Fórmula 1 e extremamente emotivos. Gosto do traçado de Monza, é uma prova que tem muitas oportunidades de ultrapassagens", afirmou o australiano.

O holandês Max Verstappen, que terminou em 11.º na Bélgica e ocupa o sexto lugar na classificação geral, também destacou a culinária italiana. "Monza é muito legal pelo história do circuito, gosto de dirigir lá. Mas a comida no local, obviamente, é a melhor do mundo. Passei bastante tempo na Itália, então voltar lá e matar a saudade dos restaurantes vai ser muito bom", comentou.

Os treinos livres para o GP de Monza começam nesta sexta-feira, com duas sessões. A primeira, às 5 horas (de Brasília), e a outra, às 9 horas. No sábado, haverá mais um treino livre e na sequência, o classificatório, marcado para acontecer às 9 horas. A largada para a corrida será no domingo, também às 9 horas.