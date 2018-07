Pirelli seguirá como fornecedora exclusiva de pneus da F1 até 2019

A Pirelli seguirá como a fornecedora exclusiva de pneus da Fórmula 1 até 2019. A renovação do contrato com a categoria mais importante do automobilismo, que venceria ao fim desta temporada e agora terá outros três anos de duração, foi anunciada logo após a realização da segunda sessão de treinos livres para o GP da Europa, em Baku, capital do Azerbaijão, que faz a estreia na F1 em 2016.

O acordo foi sacramentado durante o inverno europeu, quando a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Pirelli - em colaboração com as equipes - concordaram em importantes mudanças para o regulamento técnico. A partir de 2017, novas regras entrarão em vigor, incluindo mudanças significativas na carenagem dos carros e nos pneus, que ficarão mais largos.

Ao se preparar para estas grandes mudanças, a Pirelli expôs a necessidade de modificar o regulamento esportivo relacionado aos testes de pneus para as equipes e para a FIA. Assim, serão permitidas avaliações em carros que correram entre as temporadas de 2012 a 2014 com as especificações atuais, mas com elementos híbridos.

Além disso, a Pirelli tem direito de ter 25 dias de testes com modelos de 2015 modificados para analisar "pneus protótipos" do ano que vem. Em uma segunda fase, a fabricante pode solicitar às equipes treinos com o carro atual e com o tamanho mais largo durante o verão europeu, que termina em setembro.