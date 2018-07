Power é liberado para correr em Sonoma e lutará por título da Indy com Pagenaud

A definição do campeão da temporada 2016 da Fórmula Indy sairá mesmo na pista. O australiano Will Power foi liberado pelo diretor médico da categoria, Geoffrey Billows, para participar da última etapa do campeonato, após passar com êxito por testes de concussão.

Power foi avaliado no Centro de Concussão da Universidade de Miami em razão de acidente que se envolveu com o norte-americano Charlie Kimball durante a última prova da Indy, a etapa de Watkins Glen, em 4 de setembro. Havia a suspeita de que ele teria sofrido uma concussão, o que acabou não se confirmando.

Essa preocupação, aliás, já tirou Power de uma prova nesta temporada, exatamente a corrida inaugural, a etapa de São Petersburgo, nos Estados Unidos. Naquela oportunidade, o australiano faturou a pole position no sábado, mas depois passou mal e ficou fora da corrida, ainda que o quadro de concussão tenha sido apenas uma suspeita.

Com a avaliação positiva, Power poderá participar normalmente da etapa de Sonoma, em 18 de setembro, que encerrará a temporada 2016 da Indy. E o australiano vai disputar o título do campeonato com o francês Simon Pagenaud, numa corrida com pontuação dobrada.

Pagenaud lidera o campeonato com 555 pontos, enquanto Power soma 512. Assim, o francês é o favorito a conquistar o título da Indy, mas terá que confirmar essa condição dentro da pista com a liberação do australiano para correr em Sonoma.