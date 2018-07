Power vence em Pocono e Hunter-Reay vai ao pódio após largar em último na Indy

O australiano Will Power venceu a etapa de Pocono da Fórmula Indy, em corrida de 500 milhas que foi remarcada de domingo para esta segunda-feira por causa da chuva. Com o céu azul, o piloto da Penske não encontrou muitos problemas na prova, venceu com tranquilidade e colou na liderança da competição.

O russo Mikhail Aleshin, que havia feito a pole, terminou na segunda colocação. Mas o destaque da prova ficou para o terceiro lugar de Ryan Hunter-Reay. O norte-americano largou em último lugar e fez uma corrida de reabilitação. No meio da prova, ainda, teve um problema no motor, mas conseguiu reagir e garantiu o pódio na última volta ao ultrapassar o norte-americano Josef Newgarden.

A etapa de Pocono também ficou marcada por um acidente inusitado, nos boxes, durante a volta 63. O norte-americano Alexander Rossi foi liberado pela equipe para deixar o local, mas quando acelerou bateu na lateral de Charlie Kimball. Rossi teve a frente do carro levantada e atingiu em cheio Hélio Castroneves. O carro de Rossi ficou sobre o carro do brasileiro chegando inclusive a tocar uma das rodas no capacete do piloto da Penske. Os três tiveram que abandonar a prova.

O quarto lugar ficou com Newgarden, seguido pelo francês Sebastién Bourdais e com a sexta colocação para o neozelandês Scott Dixon. O sétimo lugar foi para o colombiano Carlos Muñoz, com o compatriota Juan Pablo Montoya em oitavo. O brasileiro Tony Kanaan terminou em nono e o canadense James Hinchcliffe fechou o Top 10.

Líder do campeonato, o francês Simon Pagenaud bateu no muro, abandonou a corrida e viu Will Power se aproximar na classificação geral. Pagenaud continua na primeira colocação, com 497, mas agora tem apenas 20 de vantagem sobre o australiano.

O acidente também saiu caro para Hélio Castroneves, que caiu duas posições e agora é o quinto colocado, com 384 pontos. O terceiro lugar agora pertence a Josef Newgarden, com 397 pontos, seguido por Scot Dixon, com 386. A próxima etapa da Indy acontecerá no circuito oval do Texas, no sábado.