Problema em pneus foi causa da troca de posições entre pilotos, diz Mercedes O chefe da Mercedes, Toto Wolff, revelou nesta segunda-feira que foi um problema de aquecimento nos pneus do carro de Nico Rosberg que motivou a troca de posição com Lewis Hamilton durante a primeira metade do GP de Mônaco, no domingo. Após ter a ultrapassagem facilitada por ordem da equipe, o inglês buscou sua primeira vitória na temporada da Fórmula 1.