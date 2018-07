Rahal vence etapa do Texas da Indy com vantagem de 0s008 e Kanaan é 3º

Esta, aliás, foi a primeira vitória de Rahal em 2016, numa temporada bastante discreta do piloto, que até agora só havia subido ao pódio duas vezes. Além disso, foi o quarto triunfo da sua carreira na categoria norte-americana. E o resultado foi definido com uma vantagem de apenas 0s008 para Hinchcliffe, sendo que Rahal só liderou uma volta na prova texana: a última.

A corrida estava programada para ser realizada em junho, mas não pôde ser concluída há mais de dois meses, pois a chuva atrapalhou os planos e impediu a sua realização. E com o calendário apertado, a organização da Indy precisou marcar a conclusão da prova para apenas este sábado.

Nesta noite, a prova no Texas Motor Speedway foi retomada na volta 72, com mais 177 a serem disputadas. James Hinchcliffe foi quem saiu na frente, seguido por Ryan Hunter-Reay e Mikhail Aleshin. Hélio Castroneves recomeçou a prova da sétima posição, enquanto Tony Kanaan foi o 16º do grid.

Ainda que sempre envolvido em disputas de posições, especialmente com Hunter-Reay, Hinchcliffe sustentou a liderança durante quase toda a prova. E se Aleshin logo ficou para trás, o pelotão principal também teve a companhia de Castroneves, Rahal Ed Carpenter e Will Power, ainda que os três últimos pouco tenham lutado pela liderança.

Após a última bandeira amarela, acionada na volta 233, a disputa pela vitória passou a se resumir a Hinchcliffe, Tony Kanaan, favorecido pelos acidentes, Simon Pagenaud e Rahal. Kanaan chegou a liderar a disputa, mas o canadense respondeu bem aos ataques do brasileiro e do francês.

Porém, na última volta, Rahal deu o bote final e garantiu a sua vitória, seguido, em ordem, por Hinchcliffe, Kanaan e Pagenaud. Já Castroneves, mesmo tendo se envolvido em dois incidentes que provocaram bandeiras amarelas, garantiu um bom quinto lugar, logo à frente de Charlie Kimball. Carlos Muñoz, Will Power, Juan Pablo Montoya e Sebastien Bourdais completaram a relação dos dez primeiros colocados.

Com a etapa do Texas enfim concluída, agora restam duas provas para o término da temporada 2016 da Indy. A próxima está marcada para 4 de setembro, em Watkins Glen. Depois disso, o campeonato será concluído no dia 18, quando será realizada a etapa de Sonoma. E a liderança é ocupada por Pagenaud seguido por Power, que ficou mais distante da luta pelo título após terminar a prova da noite deste sábado várias posições atrás do francês.

Agora Pagenaud soma 529 pontos, contra os 501 de Power. Logo atrás, estão os dois pilotos brasileiros que compõem o grid da Indy, com Kanaan em terceiro lugar, com 415 pontos, apenas um a mais do que Castroneves.