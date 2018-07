Raikkonen critica Verstappen após toque no GP da Bélgica

Campeão da Fórmula 1 em 2007, o finlandês Kimi Raikkonen criticou o holandês Max Verstappen, piloto mais jovem do grid, com 18 anos, por sua performance no GP de Spa Francorchamps, na Bélgica. À BBC Sport, Raikkonen disse que Verstappen "ainda vai causar um grave acidente se não mudar suas táticas de direção".

Após ser ultrapassado por Sebastian Vettel e por Raikkonen, ambos da Ferrari, logo no início da corrida, Verstappen, que pilota pela Red Bull, tentou recuperar a posição perdida na primeira curva do circuito por dentro. Com Vettel vindo por fora, Raikkonen acabou esprimido e os três carros se tocaram. Depois do choque, os três pilotos tiveram problemas e foram para os boxes.

"Ele espera, espera e muda de direção depois de mim, e eu acabo precisando frear repentinamento", afirmou, sobre o fato que mais lhe irritou durante a disputa: quando ele e Verstappen quase se tocaram ao disputarem a 14ª colocação. O finlandês considerou inaceitável a postura do holandês. "Talvez ele precise de um grande acidente para aprender, mas tomara que não aconteça, e tomara que ninguém se machuque".

Após as críticas de Raikkonen, Verstappen rebateu ao dizer que o finlandês foi o reponsável pelo acidente na primeira curva. "Ele deveria ter vergonha de causar uma batida daquelas, com toda a experiência que tem, e depois vir reclamar de mim", reagiu o piloto da Red Bull.

As críticas de Raikkonen vão ao encontro da opinião de Jacques Villeneuve sobre o piloto holandês. Para Villeneuve, que já foi campeão da categoria em 1997, Verstappen está sendo protegido e "pode matar alguém".