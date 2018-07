Red Bull anuncia que deixará a Stock Car ao fim do campeonato

A Stock Car vai sofrer uma baixa de peso ao término da temporada 2016. Nesta segunda-feira, a Red Bull Racing anunciou que deixará a categoria automobilística ao fim do atual campeonato, encerrando um período de dez anos, em que conquistou cinco títulos.

"Tudo que é bom dura tempo suficiente para ser inesquecível. E chegou a hora! Eu, Red Bull Racing, vou dar uma desacelerada. Desligar os motores, repensar minhas origens e deixar lembranças inesquecíveis marcadas para sempre nas páginas da Stock Car. E vamos continuar lutando para cravar outras marcas até o fim dessa temporada", anunciou a equipe.

A Red Bull possui números expressivos na Stock desde a sua entrada, em 2007. Nesses dez anos, a equipe conquistou três títulos de pilotos, todos eles com Cacá Bueno, em 2009, 2011 e 2012, além de dois de equipes, em 2009 e 2012. E também venceu 27 corridas e faturou 27 pole positions durante esse período.

Principal piloto da equipe da marca de energéticos nos últimos anos, Cacá Bueno lamentou a decisão da sua parceira e também exaltou a parceria de sucesso que lhe levou a faturar três títulos na Stock Car.

"É triste que uma equipe tão vitoriosa chegue ao fim. Quando fui convidado a participar da reestruturação da Red Bull Racing, em 2009, eu já estava com a marca desde 2004. Ao aceitar, tive a certeza de estar tomando a decisão certa para a minha carreira. Foram oito anos, três títulos, 15 vitórias e 22 pole positions... Os números não negam que foi um período de sucesso", disse.

Daniel Serra, que acumulou 11 vitórias e cinco pole positions com a Red Bull, também lamentou o fim da equipe, destacando a importância da parceria para a sua carreira na Stock.

"Entendo os motivos da saída, mas fico triste, pois foi uma parte muito importante da minha vida, não só da minha carreira. É uma parte que fica para trás e se eu pudesse falar alguma coisa seria muito obrigado pelos últimos dez anos, Red Bull Racing", afirmou.

O anúncio da saída da Red Bull se deu no início da semana da mais esperada prova da Stock, a Corrida do Milhão, que vai ser disputada no próximo domingo, no circuito de Interlagos.

Após seis das 12 etapas realizadas, a Red Bull ocupa a segunda posição no campeonato por equipes, enquanto Daniel Serra é o quarto e Cacá Bueno está na quinta colocação na disputa dos pilotos. Cimed Racing e Felipe Fraga lideram as respectivas classificações.