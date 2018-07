Renault pretende definir dupla de pilotos para 2017 em setembro

"Eles estão melhorando! Sabemos onde estamos no grid, então 'melhorar' está escrito em letras maiúsculas para nós. É muito cedo para tomar qualquer decisão aqui e agora. Nós provavelmente vamos fazê-lo no início de setembro", disse o Vasseur em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

O dirigente da Renault revelou interesse em contar com um piloto que tenha condições de liderar a equipe e aumentar o seu nível, como fez alguns dos recentes campeões mundiais da Fórmula 1.

"Se você olhar para as histórias de sucesso do passado, o sucesso sempre foi construído em torno de um piloto: Schumacher e Ferrari, Vettel e Red Bull, Lewis e Mercedes, e também Alonso e a Renault no passado, por isso o piloto é importante", afirmou Vasseur.

Um dos nomes recentemente especulados para assumir uma vaga na Renault foi o do brasileiro Felipe Massa, atualmente na Williams. Além dele, outro citado foi o francês Esteban Ocon, que após começar o ano como reserva da equipe, vai fazer a sua estreia na Manor na próxima corrida da Fórmula 1, o GP da Bélgica, no final do mês.

Após alguns anos afastada, a Renault voltou como equipe ao grid na atual temporada. Em 12 provas já realizadas, a equipe francesa somou apenas seis pontos e ocupa o nono lugar no Mundial de Construtores.